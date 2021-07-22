Украинская металлургия в шаге от масштабного кризиса

С начала 2021 года из Украины экспортировали 230 тыс. т металлолома. По оценкам экспертов, с такими темпами к концу года объем экспорта стратегического сырья достигнет 1,5 млн т. В результате украинская металлургия может столкнуться с жестким дефицитом сырья. Если правительство не предпримет мер по защите отрасли, уже в августе могут начаться перебои в работе меткомбинатов.

Напомню, что весной этого года украинские власти продлили действие экспортной пошлины на лом в размере 58 евро/т. Однако это не сдержало рост его экспорта. На ситуацию повлияли аномально высокие цены на лом на мировых рынках. Ломозаготовителям стало выгодно вывозить металлургическое сырье из Украины несмотря на пошлину. Очевидно, что подходы к защите отечественной металлургии необходимо пересмотреть.

Некоторые страны, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, пошли на самые жесткие меры. Так, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан и ЮАР ввели временный мораторий на экспорт лома. Запретить вывоз этого сырья настойчиво требуют европейские металлурги. Судя по реакции официальных властей, Евросоюз вскоре также может ввести запрет на экспорт лома.

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Украина, на мой взгляд, оказалась перед несложным выбором. Власть может ничего не предпринимать, тем самым помогая развивать экономику стран, с которыми Украина конкурирует на мировом рынке металла. В этом случае в отечественной металлургии из-за нехватки сырья начнется кризис. Снизятся объемы производства и экспорта, упадет валютная выручка и налоговые поступления в бюджеты всех уровней, вырастет безработица, так как меткомбинатам придется сокращать работников.

Другой путь – срочно ввести мораторий на экспорт лома. Таким образом власть сможет гарантировать украинским металлургам постоянное наличие сырья и бесперебойную работу металлургических предприятий. В этом случае государство будет стабильно получать налоги и валюту, а металлурги и их семьи – стабильный доход. При этом важно принять во внимание тот факт, что большинство меткомбинатов являются градообразующими.

На мой взгляд, выбор в пользу второго варианта очевиден. Бонусом к введению моратория на экспорт лома станет упрощение достижения Украиной климатических целей. Использование металлолома позволяет снизить выбросы в производстве стали до 60%. Призываю правительство действовать немедленно. От этого зависит судьба стратегически важной отрасли украинской экономики.