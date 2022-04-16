Україна 24?

Переполненная нашими людьми Польша сменилась украшенной украинскими флагами Данией, а потом – отчаянным контрастом с окружающей средой – тремя десятками украинцев в черном на юге Франции. На набережной Круазетт мы с ними выглядели в точности по Ремарку – "тени в раю".

Больше об этом – на канале "Перемещенные лица (DP)"

Здесь, в канадском Монреале, где культура граффити, постеров, афиш, плакатов в витринах и надписей на заборах служит полным аналогом наших фейсбучных срачей – т.е.абсолютно отвечает тому, что волнует общество в настоящий момент времени – нас нет. Отмена ковидных ограничений, полицейское насилие, плюс привычная триада – климат, феминизм и BLM. В сувенирной лавке продают наш флаг, но это ж в наборе – поддержим украинцев, права геев и да здравствует свободный Квебек. И если бы не знать, как много Канада делает сейчас для Украины, можно было бы подумать, что им всё равно.

Украинские флаги в Монреале есть, но "комплектом" – для тех, кто за все хорошее и против всего плохого.

Да и по всему миру действующие политики, власти и правительства делают для нас столько, словно у них на улицы выходят разъяренные толпы, требуя всё больше и больше помогать Украине и украинцам. Но этих толп всё меньше, как и меньше способов удерживаться на обложках. А действия политиков всегда зависят от соответствия интересам общества. Поэтому способы быть интересным их обществам – долго, надежно и по-настоящему – пора искать и применять.

Монреальская диаспора, как оказалось, устраивает не только еженедельные митинги, но и обычные концерты для сбора средств. На митинги-то ходят украинцы, а на концерты – местные, и это один из наиболее эффективных здесь способов донесения информации и привлечения людей. Завтра я пойду на один из этих концертов и расскажу как это работает.

Концерт по инициативе диаспоры Монреаля для сбора средств / Фото: Перемещенные лица / telegram

Но сегодня я думаю, что 4 миллиона 796 тысяч 245 украинцев, переместившихся за пределы Украины с начала войны, абсолютно точно могут повлиять на интересы обществ, их принявших. Для начала просто надо организоваться и договориться друг с другом, что нам делать, например, 24-го числа каждого месяца, где бы мы не находились в этот день?

В telegram-канале "Перемещенные лица (DP)" можно обсудить этот материал

Мы знаем, что каждый год 24 августа мы будем праздновать День Независимости. А 24 февраля оплакивать своих погибших на этой войне. Но 24 апреля, 24 мая, 24 июня, 24 июля, 24 сентября, 24 октября, 24 ноября, 24 декабря и 24 января, мы, вероятно, все сами должны выйти на улицы там, где мы будем находиться. Со словами благодарностями к тем, кто помогает Украине. Со словами ненависти к врагам. Ради солидарности друг с другом. И обращаясь именно к людям, среди которых мы живем, потому что они выбирают политиков, которые помогают Украине.

Это должен быть какой-то особенный, очень понятный и, главное, заметный всему миру день каждого месяца. 24-го всё везде должно быть Украина.