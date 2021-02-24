"Укрзализныця" должна быть разделена на отдельные компании (укр.)

"Укрзалізниця" має бути розділена на окремі компанії, що забезпечить наведення ладу на залізниці і підвищення ефективності її діяльності.

Ми вже давно кажемо, що давайте все-таки наводити лад системно. Треба розподілити цю компанію ("Укрзалізницю"). Окремо треба експлуатувати колії, окремо треба займатися громадським перевезенням.

За минулий рік "Укрзалізниця" заробила 20 млрд грн на перевезенні вантажів, при цьому компанія отримала збиток у 12 млрд грн на пасажирських перевезеннях. Збиткові пасажирські перевезення має фінансувати держава та місцева влада, а не "Укрзалізниця".

Треба дійсно щось робити з громадським перевезенням. І держава повинна фінансувати.

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Минулого року "Укрзалізниця" сплатила понад 4 млрд грн податку на землю під залізничними коліями. Такого податку немає в жодній країні світу, щоб компанія використовує колії, і під стовпами чи під коліями платить податки за використання цієї землі.

Внаслідок всіх цих витрат компанія не має коштів на інвестиції в оновлення інфраструктури, яка на сьогодні перебуває в критичному стані, тож реформа "Укрзалізниці" вкрай необхідна.

Ситуація кричуща. І знос колій сьогодні вже фантастичний, десь 60% треба ремонтувати сьогодні.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак повідомляв, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.