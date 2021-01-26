В Украине бум на финансовые пирамиды. Кто и как нас успешно дурит?

Лене Голубкову в 1994 года не хватало денег жене на сапоги. И он пошел в кассу МММ вложить свои деньги. Как оказалось позже, таких доверчивых граждан было до 15 млн. И большинство из них потеряли сбережения. Пирамида Мавроди, как это и свойственно большинству пирамид, рухнула и унесла с собою несбыточные мечты.

Сапоги, новая шуба, автомобиль и мебель в хрущевку. Стереотипы успешной жизни 90-х. Парадоксально, но они не сильно-то и отличаются от нынешних.

Хотите узнать, о чем мечтают современные украинцы? Тогда, вперед, давайте знакомиться с современным миром пирамид. Какие принципы лежат в основе их работы, что является приманкой и кто они, новые "мавроди".

Только за последний квартал 2020 года Национальная комиссия по вопросам ценных бумаг и фондового рынка внесла в список сомнительных инвестиционных проектов 40 компаний, целью которых является завладение средствами граждан Украины путем создания воображаемого образа инвестирования в различные финансовые активы.

Несмотря на предупреждение регулятора и откровенную абсурдность некоторых "инвестиционных предложений", можно сказать, что сейчас мы переживаем новый бум на МММ.

Как определить потенциальных мошенников и не попасть на их крючок?

Давайте разбираться: определим основные признаки финансовых пирамид. Удивитесь, но многие их основатели действуют по шаблонам. И схожестей очень много.

Первое

Начнем с головы.

У инвестиционного проекта с сомнительным результатом часто есть "красивая вывеска" в виде успешного бизнесмена, которых добился всех высот и теперь учит других зарабатывать деньги.

Это может быть как заморский "принц," так и местный предприниматель.

Главное, хорошо выстроить образ. В частности, списке НКЦБФР внесен проект из Умани. Его основатель – Сергей Александров – строит в городе Miya Holding. На его сайте расписано, что бизнесмен начинал свой путь с деятельности на рынке такси, потом у него появилась своя майнинговая ферма для "добычи криптовалют", свои магазин электроники и сейчас он готов к национальной экспансии, для чего привлекает партнеров. Также предприниматель собирается запустить агрегатор такси, по-видимому – конкурента Uber и Uklon. При этом документах на сайте указано, что юрлицо – обычное ЧП.

Александров – образцовый персонаж во всем. В Умани он снимает ролики, как занимается благотворительностью – принес диван в местный центр по реабилитации детей.

Образ разбогатевшего успешного украинца нам очень нравится. Мы хотим быть таким как он, стать его партнером, принести ему свои сбережения, чтобы он ими распоряжался. На это то все и расчитано.

Второе

Если в МММ Леня Горбунков покупал билеты, то в нынешних пирамидах распространены сертификаты.

Это основной продукт псевдоинвестиционной конторы и, в принципе, то же самое, что и билеты. Как правило, сертификаты выдаются на ценности, которые, как и раньше ассоциировались у людей с надежностью.

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Это может быть сертификат на электронику. Сертификат на золото и ювелирные изделия. Наверное, всем знаком нашумевший в этом году проект B2B Jewelry – классическая финансовая пирамида Николая Гонты.

Вы приходите в ювелирный магазин B2B Jewelry, покупаете сертификат на драгоценности и получаете 400% годовых. Беспроигрышная схема, казалось бы. Только вот свои бешеные проценты обналичить многим не удалось. Они "капают" на внутренний счет, который не является денежным.

Другие сомнительные инвестпроекты продают сертификаты на авто. Задумка следующая: вы покупаете сертификат на 30% от стоимости транспортного средства, а через 12 месяцев получаете свой новенький автомобиль.

Именно такую гениальную идею придумали основатели проекта Wecauto. Не очень понятно, чем подкреплен этот замысел. Но люди верят и несут деньги. Комиссия по ценным бумагам считает проект откровенно мошенническим и рассчитанным на несколько месяцев. Тем не менее, по ее данным, в деле уже около 2000 вкладчиков.

Третье

Многие пирамиды, работающие на территории Украины, заманивают людей вкладывать в мифические технологии будущего. Так, например, проект QubitTech завлекает инвесторов квантовыми технологиями. Не ясно, каким образом они будут использоваться и доступны ли вообще, но сертификат купить можно.

Многие пирамиды выпускают собственные криптовалюты, или по крайней мере, заявляют, что их выпустят. Создается впечатление, что проект действительно технологически продвинутый, но за вуалью может скрываться сайт визитка и пару презентаций. И все.

В Кропивницком есть датацентр компании Mining Express, где людей уговаривают вкладывать в майнинг криптовалют. Хотя посмотреть на то, как работает оборудование, можно только через стекло, "так как должна сохраняться стерильность". В итоге инвесторам остается просто-напросто верить на слово.

Четвертое

У каждого основателя пирамиды есть свои приближенные. Назовем их свита. Они помогают главарю рекламировать проект, привлекать участников и зарабатывают на рефералах – то есть монетизируют привод в проект новых инвесторов. Такие люди, как правило, работают не на один проект, а ходят от аферы к афере. Это их специализация. Они так зарабатывают.

Вы часто можете видеть свиту на YouTube-каналах и в соцсетях, где они расхваливают создателей пирамид.

Пятое

Поездки за границу и вечеринки. В понимании мечтательного украинца это обязательный атрибут успешности. Поэтому создатели пирамид обязательно их проводят. Причем это, как правило, закрытые пафосные ивенты, куда пускают только свиту и приближенных. Обычным рядовым вкладчикам попасть на такие события не всегда просто. Да и сама цель вечеринок – не ублажить клиентов, а наделать побольше ярких видео и фотографий. Потом они выкладываются в Facebook и на сайт пирамиды с припиской: "Лучше партнеры нашей компании провели ежеквартальную встречу. Вкладывай в нас и в следующий раз тоже будешь среди них!"

Пирамиды также любят проводить "бизнес-встречи" лучших партнеров где-нибудь в Турции или Египте. Все это тоже подается очень пафосно в соцсетях. Мол, смотри, как мы сидим за столом в отеле общаемся о "важных делах". В следующий раз ты тоже окажешься тут, рядом с нами.

Вместо резюме

Удивительно, но в Украине, где люди очень просто доверяют свои деньги сомнительным инвесторам, нет закона о финансовых пирамидах. Есть только законопроекты. Поэтому в судах приходится доказывать, что их организаторы занимались мошенничеством. А какое ж тут мошенничество, если пирамидчики просто продают сертификаты, а люди сами их покупают. Никто не подписывает договор о начислении процентов, выплат и так далее. Все развивается по схеме "сам дурак." И доказать, что у людей просто крадут их деньги не очень просто.