В Украине начнут прослушивать звонки и читать переписку по новой схеме

На прошлой неделе президент Зеленский подписал многострадальный законопроект "Про электронные коммуникации", который в профессиональном сообществе уже окрестили "библия телекома".

Документ разрабатывался много лет и, разумеется, был подвержен влиянию разного рода лоббистов. Как самих телеком-операторов, так и чиновников, спецслужб и прочих органов.

Как результат – в уже подписанном законе закралось нечто. И с этим нечто нам теперь всем придется жить.

А именно – в стране появится единая точка, назовем ее точка G, в которой все уполномоченные законом органы смогут снимать информацию о пользователях. Понятным языком – установить прослушку.

Какие это могут быть данные?

В принципе, набор данных, которые могут законным путем получить следователи в телеком-сетях, уже был обозначен ранее в Уголовном кодексе. Это "передача знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков или сообщений любого вида".

Тут сразу же оговорка, чтобы не сеять лишней паники: следователи и до принятия "телеком-библии" могли собирать эти данные. По закону – только с наличием соответствующего решения суда. Хотя есть и лазейки, наподобие статьи 250 в УК, которая в особо опасных случаях позволяет следователю получить добро прокурора на негласные следственные действия и собирать необходимые данные еще до получения решения суда.

В чем тогда сыр-бор? Ведь все уже и так работало.

Оказалось, пять лет назад новые органы, расследователи коррупционных дел, столкнулись с дискриминацией условий доступа к снятию инфы с телеком-сетей. Дуополией на установку "коробочек" – устройств, которые в автономном режиме имеют право это делать, обладают СБУ и Нацполиция. У них есть соответствующие департаменты и оборудование.

В свою очередь, в том случае если, например, такой орган, как НАБУ, начнет проводить расследование относительно служащих СБУ или Нацполиции для того, чтобы незаметно прослушать, о чем они говорят, почитать их переписку, предстоит обращаться к ним же.

Разумеется, если следователь занимается делом какого-нибудь генерала СБУ, тот легко узнает от своих подчиненных, какие данные о нем собираются. Это в лучшем случае. В худшем – конечно, есть все инструменты помочь следствию, но плохо. Техсредства – они ведь, как мы знаем, не всегда надежные. И связь может пропасть в самый неподходящий момент.

В мае 2016 в парламенте был зарегистрирован законопроект, целью которого было устранить это недоразумение и дать НАБУ право самостоятельно собирать данные в телеком-сетях. В июле он получил одобрение Главного научно-экспертного управления ВР. Но в октябре почему-то был отозван.

Вот это поворот. Чье же лобби сработало?

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Причин для отзыва законопроекта в открытом доступе найти не удалось. Но есть факт того, что телеком-компаниям это предложение не очень понравилось. Вернее сказать, очень не понравилось. И они написали депутатам письмо. Мол, если снимать данные с сетей будут разные органы, то нет гарантии, что полученная частная информация о пользователях будет надежным образом защищена.

Самое интересное, что телеком-операторы, в лице профильной ассоциации, предложили депутатам свой вариант – как предложить всем заинтересованным органам равноправный доступ к своим сетям для последующей прослушки. Предложение это звучало дословно таким образом: создать "единое независимое подразделение для осуществления исключительно технической функции снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей".

Как это можно понять, должен быть создан "технический провайдер", куда может прийти с разрешением на руках следователь СБУ, Нацполиции, НАБУ или еще какого-нибудь органа и поискать с его помощью данные о пользователе.

Так и появилась идея о точке G.

Вуаля! Казалось бы, решение простое как пять копеек. Но тут же возникают логические вопросы:

Кому будет подчиняться провайдер, предоставляющий доступ к огромному массиву личных данных? Где гарантия, что данные не утекут налево, будут проданы в даркнете?

Несмотря на эти вопросы, норма о точке G неожиданно появляется в профильном законе "Об электронных коммуникациях". И теперь ее придется исполнять. Президент ведь подписал закон.

Существует также вариант, что провайдер общего доступа для спецслужб и спецорганов будет работать на все том же старом оборудовании СБУ. Но тогда то же НАБУ может прийти со старой претензией и потребовать автономный доступ к данным абонентов связи. И снова конфликт интересов на лицо.

Напоследок: еще один немаловажный вопрос: какие именно операторы должны быть подключены к точке G?

Новый закон опять-таки отвечает на этот вопрос размыто. До сегодняшнего дня техсредства СБУ и Нацполиции имели доступ к сетям крупных мобильных операторов. В новом законе указано, что сотрудничать с точкой G должны будут все поставщики электронных коммуникаций и сетей. Иными словами, правоохранители и расследователи вправе поискать нужную инфу не только в сотовых, но и в сетях интернет доступа.

И тут снова вопросы. А именно: как к единой точке подключить все интернет-сети Украины? И будет ли вообще это кто-нибудь делать?

Да и вообще, размытость формулировок закона в принципе позволяет подогнать под определение поставщика электронных коммуникаций любую компанию, работающую в интернете.

Вот так звучит дословно формулировка: "поставщик электронных коммуникационных услуг – субъект хозяйствования, который фактически предоставляет и/или имеет право предоставлять электронные коммуникационные услуги на собственных сетях и/или на сетях других поставщиков электронных коммуникационных услуг".

Не будем далеко ходить, берем компанию Facebook. Это субъект хозяйствования – да. Предоставляет электронные коммуникационные услуги? Да. На сетях других поставщиков – да. Все сходится. Так что, дорогой Марк Цукерберг, будь готов. Законодательно Украина теперь имеет все рычаги, чтобы заставить тебя слить личные данные.

Звучит, конечно, это пока все анекдотически.

И можно было бы от души посмеяться, если бы эти анекдоты не писались в сценах Верховной Рады. За наши с вами деньги.