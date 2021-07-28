Законопроект 5600 погубит весь легальный бизнес в Украине

По Раде прошел слух, что парламентское большинство попытается уже к началу шестой сессии в сентябре рассмотреть все 11 300 правок к законопроекту №5600, который повышает налоги практически для всех отраслей экономики и простых украинцев.

Что для них 11 тысяч поправок? Пыль. Лишняя трата времени. 99% из них будут отклонены. И плевать, что документ сырой и спорный, что он вреден для экономики, что его принимать нельзя. По-хорошему, здесь не правки нужно вносить, а вообще отказаться от его рассмотрения. Но это из разряда фантастики.

Нет, друзья, его будут продавливать. Любыми способами. Любой ценой. А чтобы не морочиться с правками, уже предлагают изменить регламент! Иначе говоря, переписать действующий закон под законы еще непринятые. Гениально, не правда ли?

Помнится мне, как после первого чтения спикеры монобольшинства наперегонки обещали усовершенствовать документ ко второму. Вместо этого воюют с правками. Так, кстати, было во время рассмотрения закона о земле – практически все замечания и дополнения к документу провалили. Решили взяться за старое?

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Я уже неоднократно объясняла, почему законопроект 5600 принимать нельзя ни в коем случае. Ведь он не только противоречит стратегии экономического развития, он запросто способен угробить весь легальный бизнес.

Я не понимаю, за счет чего они собираются увеличивать бюджетные поступления в период пандемии и кризиса? Разве мы уже преодолели ковид? Разве вернули экономику к росту? Или, наоборот, мы фиксируем рекордные оттоки прямых иностранных инвестиций? В 2020 году потеряли $868 млн. Пытаемся превзойти прошлогодний показатель? Что вообще происходит?

Развитые страны в период кризиса наоборот стараются поддерживать, как-то стимулировать бизнес. А здесь пытаются увеличивать налоговую нагрузку. Нонсенс.

Угробим производство – следом рухнет экспорт, уйдут инвесторы. Они и сегодня не особо к нам спешат, а после того – и подавно. В итоге, как обычно, пострадают простые украинцы, потому что повышение налогов неминуемо приведет к росту цен на продукты и коммуналку.