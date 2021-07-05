Законопроект №5600 законсервирует кризис в экономике

Муса Магомедов

Власть совершает большую ошибку, пытаясь решить бюджетные проблемы за счет бизнеса, работающего "в белую". К сожалению, законопроект №5600 был принят в первом чтении, несмотря на предостережения экспертов и бизнеса. Согласно логике авторов документа, общее повышение налогов даст в казну дополнительно 50 млрд грн. Но негативный эффект от окончательного принятия данного з/п будет значительно большим.

По расчетам экспертов, сегодня примерно 30% украинского бизнеса работает в тени. Законопроект №5600 для них не опасен: они как не платили налоги, так и продолжат не платить. А вот легально работающим компаниям придется заплатить за все и за всех. В общей сложности налоги вырастут на сумму, равную 1,2% от ВВП. Это немыслимая и неподъемная фискальная нагрузка в нынешних условиях.

За последние 15 месяцев украинские предприниматели потерпели убытков на сумму 400 млрд грн. Несмотря на это, государственный бюджет исправно наполняется налоговыми поступлениями: за 5 месяцев 2021 года план доходов по налогам был перевыполнен на 4,7%. Это означает, что "белый" бизнес понимает свою социальную ответственность и пытается помочь стране в трудное для всех время. Зачем же тогда повышать налоги? Чтобы наказать тех, кто платит? Не вижу в этом логики.

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Важно понимать, что повысить налоги – это сродни бросанию камня в воду. От этого неизбежно расходятся круги, то есть последствия для всей экономики обязательно будут. Прежде всего бизнес будет вынужден повысить себестоимость конечной продукции. Значит вырастут цены на продукты питания, коммунальные услуги, мобильную связь и проезд в общественном транспорте. Некоторые компании, чтобы снизить затраты, будут сокращать персонал. Это приведет к росту безработицы, которая сегодня уже достигла 10,5%.

Что хотела получить власть? Дополнительные поступления в бюджет. Что получит власть? Инфляцию, безработицу и снижение экономической активности. Это означает, что законопроект №5600 по сути законсервирует тот экономический кризис, который сегодня продолжается в национальной экономике. А в условиях кризиса говорить о росте налоговых поступлений не приходится. Так стоит ли игра свеч?