Запрет экспорта лома защитит украинскую промышленность

Дмитрий Шпенов

С января по май 2021 года экспорт лома из Украины увеличился почти в 9 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Из страны было вывезено 143 тыс. т металлургического сырья, и это с учетом пошлины в 58 евро/т. Если ломозаготовители продолжат вывозить лом в том же темпе, то украинская промышленность уже к концу года может столкнуться с острой нехваткой сырья. Прогнозируемый дефицит может превысить 0,5 млн тонн.

Если это произойдет, металлургическим комбинатам придется сокращать производство и работников. По оценке экспертов, дефицит лома может стоить, украинской экономике 0,4% ВВП и потери 25 тыс. рабочих мест. Производство промышленной продукции снизится на 5,6%, производство стали – на 9,5%. Общий объем валютных поступлений уменьшится на 1,4 млрд грн.

По производственной цепочке кризис отразится на смежных отраслях. Прогнозируемое падение объемов производства в металлоперерабатывающей и машиностроительной отраслях составит 3,8%. Очевидно, что решение продлить пошлину на экспорт лома не сработало. Во всем мире акценты смещаются в сторону установления запрета на экспорт этого сырья, которое в условиях нарастающей декарбонизации стало стратегически важным для всех стран.

Реклама

Подогревают ситуацию и постоянно растущие цены на лом. За год средняя мировая цена на него выросла почти вдвое — до 468 долл./т. Это наивысший показатель за последнее десятилетие. Вот почему ломозаготовителям выгодно поставлять лом на внешние рынки даже с уплатой пошлины в 58 евро/т. В этих условиях экспортеры лома начали экспортировать больше, чем в 2014-2015 гг, когда пошлины вообще не было.

Чтобы не допустить кризиса в отечественной металлургии, который может перерасти в общий экономический кризис, правительство должно принять решительные меры по защите этой стратегически важной отрасли. Выходом из ситуации может стать введение временного запрета на экспорт лома. Такие планы обсуждают сегодня власти ЕС и стран ЕАЭС.

Важно отметить, что временный мораторий на экспорт лома поможет украинским промышленникам в достижении целей экомодернизации производства. Использование лома позволяет сократить выбросы СО2 в металлургии на 60%, сэкономить 1,4 т железной руды и 740 кг угля на каждой тонне лома. Если не ввести временный запрет на экспорт лома, то Украина будет "спонсировать" декарбонизацию в других странах, теряя при этом рабочие места, налоговые и валютные поступления.