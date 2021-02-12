Черкассы: Ялта на Днепре и настоящий город каштанов

Почему Черкассы обязательно стоит посетить любителям походов с палатками и кайтсерфингистам, зачем идти на местный Холм Славы и где искать розы и каштаны лучше столичных? Обо всем этом в новом выпуске подкаста "Местные в курсе" говорим с ведущей шоу "Сьогодні ранок. Вихідний" на телеканале "Украина 24" Юлией Галушкой.

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01:26 – Свято-Михайловский Собор – один из крупнейших в Украине. Почему посещать его стоит не всем

02:30 – Широкий Днепр в Черкассах. Где лучше всего насладиться видами

03:40 – Развлечения на Днепре от бердвотчинга в заказнике до кайтсерфинга

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05:00 – Берега Черкасского водохранилища – идеальное место для отдыха с палатками?

08:30 – Архитектура Черкасс: что стоит увидеть

10:00 – идеальное место для свадьбы

13:00 – Киев не город каштанов?

14:30 – Долина роз без роз и лучшие места для созерцания закатов

16:40 – Черкасская Родина-Мать и почему ее стоит увидеть

18:30 – Юлия Глушка – о любимом месте в Черкассах

20:00 – Самые инстаграмные места Черкасс

21:45 – Почему Черкассы – это "Ялта на Днепре"