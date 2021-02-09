Что не так (или так) с украинским рэпом? В гостях Культурного подкаста – OTOY (Вячеслав Дрофа)

Что не так (или так) с украинским рэпом?

В этом выпуске Культурного подкаста мы говорим про украинский рэпчик, музыку и смерть. В гостях Вячеслав Дрофа, он же OTOY.

В конце 2020 OTOY выпустил мини-альбом CVIT, был одним из первых артистов лейбла Алины Паш Bitanga Blood, а сейчас движется самостоятельно. Ведущий подкаста Артур Борисенко и Вячеслав Дрофа поговорили об открытости в творчестве, чего не хватает украинским артистам, об украинских рэперах и возможно ли в Украине зарабатывать на музыке.

Послушать альбом Вячеслава можно тут – CVIT.

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