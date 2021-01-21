Что сегодня: когда ждать Байдена в Киеве и где брать вакцины от COVID

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

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Эскалация на Донбассе: позиции атакованы из пулеметов и снайперского оружия

ЕСПЧ признал нарушения прав человека во время Евромайдана. Разбираемся в деталях дела

Интервью Павла Фукса: друг Кернеса рассказал, когда последний раз общался с мэром Харькова

Где купить вакцину и когда она будет. Разбираемся в заявлениях министра Степанова

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