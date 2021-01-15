Версія українською
$ 28,06
33,99

Что сегодня: морозный локдаун, обслуживание на украинском, туризм в 2021

15 января, 17:00

Игорь Рец

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

Реклама

Подписывайтесь на Facebook Игоря и Instagram Насти
Слушайте нас на Soundcloud и Apple Podcasts

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Личность задержанной у Капитолия русскоязычной женщины раскрыта
Аллегрову показали без парика и макияжа
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда