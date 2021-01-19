Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:
Подозрение Тупицкому: разбираемся в истории конфликта, вспоминаем с чего все начиналось;
- Крещенские купания: кто рубил монтировкой лед на Днепре и зачем;
- Газопровод в Марьинку: прифронтовая зона "оживает" спустя 5 лет без воды и газа;
- Российские вакцины. Степанов опровергает слухи и называет страны-поставщики;
- Продажа футболистов за биткоины: Первый крипто-трансфер в профессиональном футболе;
- Мелания Трамп. Первая леди США записала трогательное обращение, а "Сегодня" вспоминает ее самые эффектные луки.
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