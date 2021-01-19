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Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin

19 января, 17:50

Игорь Рец

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

Подозрение Тупицкому: разбираемся в истории конфликта, вспоминаем с чего все начиналось;

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