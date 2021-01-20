Версія українською
$ 28,15
34,16

Что Сегодня: Резкое потепление, новый штамм коронавируса, заявления Байдена об Украине

20 января, 17:56

Игорь Рец , Анастасия Бобкова

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:

Реклама

Подписывайтесь на Facebook Игоря и Instagram Насти
Слушайте нас на Soundcloud и Apple Podcasts

Новости на эту же тему:

Реклама

Новости партнеров

Ось симптом COVID, який залишається після одужання — учені
Украина шокирована: неизвестные факты о жизни Геннадия Кернеса
Исхудавшая Пугачева произвела фурор в сети (фото)