Что Сегодня: Резкое потепление, новый штамм коронавируса, заявления Байдена об Украине

"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске мы подготовили для слушателей такие темы:
- В Украину возвращается тепло. Рассказываем, где ждать потепления до +10;
- Байден становится президентом. Чего ждать Украине;
- 90% ПЦР-тестов из России? – Разбираемся в слухах;
- CAL.20C: Что известно о новом вирусе из США;
- Апелляция продлила арест Микитасю. Узнаем почему;
- Стоит ли брить бороду, чтобы уменьшить риск похватить коронавирус.
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