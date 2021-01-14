"Что сегодня?" – ежедневный подкаст о главных, самых интересных и важных событиях дня, который выходит с понедельника по пятницу в 18:00. В этом выпуске ведущие Игорь Рец и Анастасия Бобкова подготовили для слушателей такие темы:

Реклама

Решение ЕСПЧ по Крыму: что означает для Украины и какие последствия для РФ;

Продажа закрытых баз данных в Россию: разбираемся, чем занималась группировка во главе с бывшим копом;

Скандал с возможным вмешательством в выборы США: Кулеба рассказал о влиянии на отношения между Украиной и США;

Погода, которая резко стала зимней: важные лайфхаки для зимы.

Подписывайтесь на Facebook Игоря и Instagram Насти

Слушайте нас на Soundcloud и Apple Podcasts