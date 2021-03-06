Экологические проблемы в начале весны. Почему 8 Марта вредит окружающей среде?

В этом выпуске подкаста "Климат-контроль" мы говорим о "повстанцах против вымирания", дарении цветов на 8 Марта, хороший снег зимой, климатические аномалии и что с этим делать. В гостях Григорий Колодяжный координатор движения Extinction Rebellion Украины.

Весна пришла, а с ней начались традиционные экологические сезонные проблемы. Ведущий подкаста Игорь Сумленный и координатор движения Extinction Rebellion Украины Григорий Колодяжный поговорили о сжигании листьев, альтернативу дарения цветов на 8 Марта, проблемы деятельности климатических активистов, какие погодные аномалии дошли до украинских регионов и возможно ли в Украине на это повлиять?

О деятельности Extinction Rebellion Украины можно узнать здесь – https://cutt.ly/gzuo4Yi

Слушайте "Климат-контроль на Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj, Google Podcasts – https://cutt.ly/SzuomEJ, SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

00:30 – Чем занимается движение Extinction Rebellion и движение Leave no trace?

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4:00 – Почему важно обращать внимание на экологические проблемы именно в начале весны?

7:00 – Насколько срывание и продажа краснокнижных растений, первоцвета является серьезной проблемой?

08:00 – Как покупка и дарение цветов на 8 Марта влияет на окружающую среду?

10:15 – Есть ли альтернатива дарованию цветов на 8 Марта, чтобы сделать хороший подарок и сохранить природу?

12:30 – То, что сейчас быстро растаял снег после окончания календарной зимы – это хорошо?

18:40 – Какие региональные климатические проблемы есть в Украине весной?

23:50 – Трудно рассказывать людям о климатических проблемы? Как они реагируют на это?

26:30 – Что наши слушатели могут сделать уже сегодня, чтобы наносить меньше вреда окружающей среде?