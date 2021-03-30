Энергия стихов. В гостях Даша Трегубова

В чем секрет классного чтения стихов? Как читать стихи так, чтобы вас слушали с открытым ртом и даже плакали? Почему одни стихи вызывают настоящие эмоции, а другие – только зевоту?

В гостях – Даша Трегубова: актриса, режиссер, продюсер, поэтесса. Даша также является автором проекта "Даша Читает", в котором она читает стихи современных (и не только) поэтов. Сегодня в "Культурном подкасте", который приурочен к Международному дню поэзии, говорим о поэзии, которая идет от самого сердца.

Проект "Даша Читает":

https://www.youtube.com/user/dashatre

Ссылка на соц. сети и сайт:

https://www.facebook.com/dashatregubova

https://www.instagram.com/dasha.tregubova/

http://dashatregubova.com/

Слухайте Культурний подкаст на:

Реклама

Apple Podcasts – https://cutt.ly/Nlz382t;

Google Podcasts – https://cutt.ly/alz8yw1;

SoundCloud – https://cutt.ly/Glz8gVM;

00:47 – Лупайте скалу: как меняется ощущение и понимание поэзии, когда мы взрослеем. Почему поэзия – это модно. Как возник проект "Даша Читает".

7:38 – Читать, чтобы промурашило. Что сделать молодому автору, чтобы его стихотворение прозвучало в проекте "Даша Читает". О Тату Кеплер и его "Стихи ночью". Когда люди плачут от стихов.

14:06 – "Завел любовницу, очень похожую на тебя ...". Почему люди читают стихи? Почему они их пишут? О графоманстве: "Если можете не писать – не пишите". Как работает шедевр.

18:58 – Стихотворение как история. Мир как коробка конфет: почему лозунг "Украина – для Украинской" не работает;

35:30 – "Первые ласточки": аккуратно о ЛГБТ, гасим пафос, Apple и кастовое общество;

40:36 – Суперсила Даши Трегубовой. Украинское = талантливое: "Домой", "Прятки", "Мои мысли тихие". Анонс будущего полного метра.

51:34 – Даша читает стихи.