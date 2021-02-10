Если ничего не хочется и секса тоже. Говорим о влиянии эмоционального выгорания на секс

Эмоциональное выгорание – болезнь 21 века. Его называют так, поскольку множество современных людей хоть раз в жизни сталкивались с выгоранием. Все так серьезно, что в прошлом году ВОЗ даже официально внесла эмоциональное выгорание в новую редакцию классификации болезней. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" Настя и Яра говорят о том как эмоциональное выгорание отражается на сексе и как пробудить желание когда не хочется буквально ничего.
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00:40 – Болезнь 21 века: что такое эмоциональное выгорание
03:23 – Как понять есть ли у тебя эмоциональное выгорание
04:53 – Стадии эмоционального выгорания
07:15 – Как выгорание на работе влияет на сексуальную жизнь
09:52 – Апатия и отношения. Как наладить диалог с партнером
12:25 – Почему важно рассказать о выгорании партнеру
15:50 – Как снова захотеть секса, если выгорел
19:00 – Бережем силы и не позволяем сексу усугубить ситуацию
22:39 – Как не создать замкнутый круг недовольства друг другом
25:30 – Стоит ли планировать секс и договариваться о нем
27:14 – Что делать и как реагировать если выгорел партнер
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