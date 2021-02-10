Если ничего не хочется и секса тоже. Говорим о влиянии эмоционального выгорания на секс

Эмоциональное выгорание – болезнь 21 века. Его называют так, поскольку множество современных людей хоть раз в жизни сталкивались с выгоранием. Все так серьезно, что в прошлом году ВОЗ даже официально внесла эмоциональное выгорание в новую редакцию классификации болезней. В новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" Настя и Яра говорят о том как эмоциональное выгорание отражается на сексе и как пробудить желание когда не хочется буквально ничего.

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00:40 – Болезнь 21 века: что такое эмоциональное выгорание

03:23 – Как понять есть ли у тебя эмоциональное выгорание

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04:53 – Стадии эмоционального выгорания

07:15 – Как выгорание на работе влияет на сексуальную жизнь

09:52 – Апатия и отношения. Как наладить диалог с партнером

12:25 – Почему важно рассказать о выгорании партнеру

15:50 – Как снова захотеть секса, если выгорел

19:00 – Бережем силы и не позволяем сексу усугубить ситуацию

22:39 – Как не создать замкнутый круг недовольства друг другом

25:30 – Стоит ли планировать секс и договариваться о нем

27:14 – Что делать и как реагировать если выгорел партнер