Фильмотерапия. Как наслаждаться просмотром фильмов?

"Фильмотерапия" – тема нового выпуска подкаста О сериалах и кино. Наталья Тимуршина вместе с ведущей канала "Украина" и "Украина 24" Ольгой Грицак поговорили об эстетике и душевном наслаждении от кино. О его магическом влияние на наши ощущения, чувства и мысли.

Слушайте Подкаст про сериалы и кино на:

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00:00 – Топ фильмов, снятые с безупречным вкусом от Ольги Грицак

5:00 "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино, 2019

7:00 Лента режиссера Бернардо Бертолуччи "Мечтатели" и "Последнее танго в Париже", 1972

10:00 Картина Касабланка, режиссер Майкл Кертис, 1942

10:00 Фильмы для эстетов: "Величественный шоумен" режиссер Майкл Грейси, 2017

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"Принцесса Монако" год 2014 режиссер Оливье Даан

"Великий Гэтсби" год 2013 режиссер Баз Лурманн

"МЫ. Верим в любовь" год 2011 режиссер Мадонна

"Гордость и предубеждение" год 2005 режиссер Джо Райт

14:00 Угадываем кино по описаниям, сценам, событиям и диалогам. Мы готовы! ... И это кино,

"Я обслуживал английского короля" режиссера Иржи Менцеля, год 2006

16:00 Жасмин – Жизнеутверждающий польский фильм режиссера Яна Якуба Кольского, год 2016

35:00 Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра – советы от звезды.

23:00 Дома – или на большом экране?

25:00 Если оказаться в кино, то на каком фильме котором кино?

30:00 Литература и кинематограф – конкуренты? Смотреть кино или читать книгу?

45:00 Эксклюзивная тест – игра "Какой тебе подходит фильм" – со звездной телеведущей Ольгой Грицак.