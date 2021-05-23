Тема нового выпуска подкаста Климат-контроль "Философия Zero Waste: как оставлять после себя ноль отходов". Ведущие – климатический активист Игорь Сумленный и журналистка Наталья Тимуршина поговорили об основах сортировки мусора и про эко-инициативы в мире.

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Что в выпуске:



3:30 – Главные принципы концепции "Ноль отходов".

6:30 – Об основах сортировки, станции переработки в украинских городах и эко-инициативы в мире.

17:40 – Тренд на безотходное производство и почему осознанное потребление – это модно.

21:00 – Практические советы от опытного спикера Игоря Сумленного.

24:00 – Эксперимент ведущей Натали Тимуршиной.

31:30 – Тест – игра "экосознание. Знаем ли мы как, правильно сортировать мусор?"