Горы, море и ностальгия. Выпуск, в котором признаемся в любви Крыму

26 февраля 2014 года в Крыму состоялся один из самых массовых митингов за территориальную целостность Украины. Этой же ночью правительственные здания захватили "зеленые человечки". В этот день, спустя семь лет, мы решили вспомнить самые любимые места в Крыму и рассказать истории о путешествиях по полуострову. Гостьей крымского выпуска подкаста "Местные в курсе" стала крымчанка Эмине.
Следите за Настей в инстаграмм и фоловьте Эмине.
Подписывайтесь на "Местные в курсе" на Apple Podcasts, Google Podcast и SoundCloud
Пишите нам о своих родных городах на podcasts@segodnya.ua
01:00 – Как можно жить в Крыму 25 лет и не переставать удивляться
02:30 – Евпатория и Марсианское озеро – любимые места крымчанки Эмине
03:30 – Бахчисарай – крымскотатарская столица Крыма
06:30 – Мангуп-Кале – старинный город в скале и удивительная природа вокруг
10:40 – Где Крым туристический, а где – настоящий?
13:15 – Где можно увидеть аутентичный Крым
17:30 – ТОП-5 самых красивых мест Крыма по версии Эмине
20:00 – Раскрываем местонахождение райского пляжа в Крыму
22:00 – За чем крымчанка скучала без Крыма
23:30 – Как изменился Крым за семь лет
28:00 – Обсуждаем крымский курортный сервис
32:00 – Воспоминания об Ай-Петри и рецепт, как почувствовать Крым в Киеве
37:00 – Об украинском языке в Крыму
Новости на эту же тему: