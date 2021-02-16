Как издать собственную книгу? В гостях писательница Алена Нойвилль

В этом выпуске Культурного подкаста мы поговорим о книгоиздании: как составить план будущей книги, отношения писателя с издательством и можно ли на этом зарабатывать?
Ведущие подкаста Артур Борисенко и Артем Падалкин поговорили об этом с писательницей, авторкой книги "Ночная" – Аленой Нойвилль. Алена поделилась собственным опытом и дала много полезных советов для писателей.
Роман-фэнтази "Ночная" можно почитать здесь.
Также подписывайтесь на Инстаграм и Фейсбук Алены.
Слшайте Культурний подкаст на: Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud
1:05 – Как Алена стала писательницей?
5:10 – Как создать план для написания книги?
06:00 – Основная идея книги Алены Нойвилль
7:40 – Как понять, что текст книги готов для того, чтобы его показывать?
8:20 – Как выбрать издательство для сотрудничества?
10:40 – Насколько сложно издать книгу молодому автору?
11:40 – Сейчас очень хорошее время для молодых авторов
12:30 – Отношения автора с издательством.
27:30 – Фэнтази в Украине.
31:00 – Кем вдохновляться?
Новости на эту же тему: