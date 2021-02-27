Кино на выходные! Свежий комедийный хоррор об охоте на невесту

Кино на выходные! Убийственная невеста. Обзор фильма ужасов "Я иду тебя искать". Свежий комедийный хоррор об охоте на невесту. Сатирическая и брутальная комедия "Я иду тебя искать" продолжает тему, заявленную в пословице: "Хорошее дело браком не назовут" – но не зацикливается на ней, потому что нужно еще приберечь патроны для других мишеней.
В этом выпуске Подкаста о сериалах и кино говорим о таком жанре кино, как хорроры. Узнаем, какие фильмы ужасов любят украинцы – опрос провела ведущая подкаста Наталья Тимуршина в соцсетях. И какой УКРАИНСКИЙ фильм попал в топ самых страшных по версии New York Times.
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00:00 – Почему именно кино "Выхожу тебя искать" на выходные?
01: 00 – Самара Уивинг и сходство с Марго Робби
02: 00 – О чем кино?
03: 00 – Главная героиня – Грейс. Кто она такая?
04: 00 – Игра в прятки
05: 00 – Идея "охотник – жертва" в кино
07: 00 – Преимущества фильма "Я иду тебя искать"
08: 00 – В чем трэш и кто играет?
09: 00 – О кино – одной фразой
11:00 – Рейтинг лучших фильмов ужасов в истории кинематографа
12: 00 – Украинська лента, которую назвали "необычным сверхъестественным триллером"
14:00 – Народный рейтинг любимых хорроров, опрос.
17: 00 – Сайлент Хилл и Чужой против хищника
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