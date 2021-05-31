Климатический кризис. Почему катастрофа происходит именно сейчас?

Ведущие подкаста – эко-активист Игорь Сумленный и журналистка Натали Тимуршина поговорили об изменении климата и о том, как в мире и в Украине пытаются решить климатический кризис.
Слушайте "Климат-контроль на:
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00:00 – Почему климатическая катастрофа происходит именно сейчас?
1:30 – Существует ли глобальное потепление?
03:00 – О влиянии человечества на климат Земли.
09:00 – Что происходит в теплых странах?
12:30 – Если вода в океане поднимется на 1 метр, то что будет?
16:00 – Как политики в мире и в Украине пытаются что-то сделать для преодоления климатического кризиса?
20:30 – Готова ли Украина сокращать выбросы парниковых газов?
23:00 – Как защитить и сохранить климат на Земле?
29:00 – Страйкуй! Люби! Климат защищай!
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