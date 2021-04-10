Культура боевых искусств. Беседа с коричневым поясом с бразильского джиу-джитсу Евгением Юдиным

На этой неделе в "Культурном подкасте" говорим о физической культуре, боевое искусство и философию спорта. В гостях у ведущей подкаста, культурной обозревательницы и психологини Вероники Яблонской – тренер по бразильского джиу-джитсу, коричневый пояс Евгений Юдин.

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00:50 Фитнес путешествие Жени и его первые тренеры по джиу-джитсу

4:56 Джиу-джитсу лайфстайл: что в нем особенного?

8:20 Какими людьми нас воспитывает джиу-джитсу

10:25 Действительно джиу-джитсу для всех, и даже для вашей 50-летней тетушки? (Да.)

15:10 О джиу-джитсу для детей с синдромом Дауна

18:00 О отношение с принципиальными соперниками и собственным эго

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21:50 На джиу-джитсу делают больно и это ок. О "gentle art"

27:30 "Оппонент – как камертон в музыке – ты проверяешь, насколько ты ок, насколько ты настроен"

30:50 Джиу-джитсу для психического здоровья

35:20 Джиу-джитсу для счастья. Как не дать собственным амбициям отравить радость от спорта

37:44 Какой пояс крутой

43:08 Интересный спойлер для белых поясов

45:10 (Смешная) История первых соревнований Вероники

47:10 Болельщики в джиу-джитсу

52:00 Может ли быть спорт вне политики

54:00 Как физкультура объединяет