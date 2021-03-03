Лучшие оргазмы существуют. Рассказываем, как самостоятельно развить сексуальность

Сексуальность состоит из врожденных (половая конституция) и приобретенных (вследствие воспитания и влияния окружения) качеств. Подробно мы говорили об этом в предыдущих эпизодах подкаста "Сегодня будет секс". Те вещи, которые в нас врожденные, кардинально изменить невозможно, а вот приобретенные – вполне реально. Журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказывают в новом выпуске что делать, чтобы самостоятельно развить сластолюбивый сексуальность и иметь лучший секс.

Переходите на инстаграм Яры, следите за Настей

Подписывайтесь на "Сегодня будет секс" на Apple Podcasts, Google Podcast, SoundCloud.

Пишите письма с анонимными вопросами на podcasts@segodnya.ua

1:20 – Что в своей сексуальности возможно откорректировать?

Реклама

3:30 – Осознанная мастурбация. Почему это именно то, с чего стоит начать?

6:30 – Телесность. Почему надо принимать душ и завтракать медленно, и как это влияет на секс?

9:54 – Упражнение для развития сексуальности, которую можно делать во время завтрака.

13:00 – Что значит "быть здесь и сейчас" и "кайфовать в моменте" и как это влияет на яркость оргазма?

16:30 – Комплименты, которые окрыляют.

24:50 – Несколько советов от Ярославы, как развить сексуальность.

27:30 – Когда следует обращаться к секс терапевта?

31:00 – Почему не стоит полагаться только на шоп?