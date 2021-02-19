Модернизм и фестивали: что кроме замка интересно в Луцке

"Луцк – город на один день" – такое впечатление может сложиться у многих людей, собирающихся в путешествие на Волынь, которые планируют целый день провести в замке Любарта. Лучанка Ольга Гордейчук, гостя нового выпуска подкаста "Местные в курсе" рассказала куда еще стоит пойти, чтобы провести замечательный уикенд, полный впечатлений.

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02:41 – Исторический Луцк и город архитектуры модернизма: что посмотреть кроме замка

05:10 – Тур по луцкому подземелью (и где его можно посетить онлайн)

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06:30 – Интересные экскурсии в Луцке

08:00 – Музей современного искусства Корсаков – стоит ли идти

09:30 – Новый тренд луцкого туризма – прогулки на лодках

11:30 – Как советская застройка изменила исторический Луцк

13:55 – Большое разочарование туриста в Луцке – дом-улей

15:00 – Куда пойти с детьми в Луцке

17:00 – Луцк – город украинской года и драйвовых фестивалей

18:35 – Этнофест трех континентов. Почему стоит его посетить