О писателях с обоими полушариями мозга. Литературный подкаст с Полиной Горлач

Современный мир требует от нас умения сочетать много различных навыков. В этом выпуске "Культурного подкаста" говорим о фантастической литературе и об умении сочетать технические знания с литературными навыками. О киевском поэтическом движе, молодых талантах и коммерческом будущем современной украинской литературы: какой она будет в ближайшее время и чего от нее можно ожидать?

В гостях – Полина Горлач: поэтесса, редактор, модератор проекта "Ликбез" ( "Ликвидация безграмотности"). Полина активно продвигает культуру в массы и, мы уверены в этом, делает этот мир лучше.

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1:18 – Не клади все яйца в одну корзину. Как быть SMM, редактором и поэтессой, кто знает, что будет завтра?

4:20 – Хемингуэй тоже писал в штаны: нужна ли литературе цензура? ЛИКБЕЗ, или ликвидация безграмотности.

13:00 – Поэтическая мясорубка. Кофе за стихотворение.

16:40 – Поэтический коллаборационизм в Киеве. Куда податься молодым талантам. Как организовывать поэтические мероприятия по-человечески.

24:36 – Можно ли в Украине зарабатывать поэзией. О Кидруке и Бабкиной. О литературе как коммерческом продукте.

29:13 – Из области фантастики: о перспективах соврукрлита. Опять о Кидруке. Дарья Пискозуб и авторы до 30 лет.

34:30 – О людях с правым и левым полушариями мозга. Тедди Чан и фильм "Прибытие". Язык – это математика. Герман Гессе и "Игра в бисер".

37:25 – Почему самолет летает. Три лучших украинских писателя современности. О Кидруке в третий раз – и в последний.

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Ссылки:

Литературный ликбез:

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Соцсети Полины:

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