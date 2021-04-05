Одесса – город котов, моря и особенного колорита

Одесса – один из самых харизматичных городов Украины. Он имеет уникальные традиции, собственные наречия и неповторимый колорит. Как сполна насладиться путешествием в Одессу, куда пойти, чтобы почувствовать настроение города и какие пляжи выбирают местные? Обо всем этом говорим с легендой спортивной журналистики Украины, одесситом Евгением Зинченко.

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01:59 – В какое время года лучше ехать в Одессу

07:30 – Одесса местных: куда стоит пойти, чтобы почувствовать одесское настроение

08:30 – О путешествиях по одесским дворикам и бродячих котах

11:00 – О колорите и где его искать

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13:42 – Куда пойти на настоящий одесский рынок (и это не Привоз)

14:20 – Зачем идти на море рано утром

15:40 – Вкус Одессы: что где и как надо попробовать

18:10 – Учимся есть одесскую тюлечку

20:10 – Секреты вкусной морской еды от мамы Евгения Зинченко

25:35 – Деволановский спуск – место с уникальным видом

26:15 – Евгений Зинченко рассказал где находится настоящий "Тещин мост"

29:00 – О легендарных одесских катакомбах

31:30 – Евгений Зинченко рассказал на какие пляжи в Одессе ходят местные

36:40 – Самые инстаграмные места Одессы