Первый секс: как решиться, подготовиться и не пожалеть об этом

Первый секс – тот секс, который большинство запомнили навсегда. А еще он часто не такой, каким его все описывают. Первый секс – неудобная тема, о которой откровенно говорят далеко не в каждой семье. О правильной подготовке к этому важному моменту обычно известно мало, в школе это нормально рассказывают, а друзья каждый день придумывают что-то новенькое. В новом эпизоде ​​подкаста "Сегодня будет секс" журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова рассказывают всю правду о первом сексе, как к нему подготовиться и чего ожидать. Кроме того ведущие ответили на вопросы подростков.

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00:40 – Яра и Настя вспоминают свой первый секс

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02:30 – Почему девушки врут о первом сексе и нормально ли, что он может не понравиться

04:30 – Основные причины почему подростки решаются на первый секс

07:30 – Как понять ты готов / готова к сексу

12:30 – Почему подросткам важно заниматься мастурбацией

13:30 – Подготовка к первому половому акту: что нужно знать

16:30 – Во время секса нужно говорить

17:20 – Разговор до начала: о чем стоит договориться сразу

19:00 – О контрацепции и интимном здоровье

21:00 – Какие ощущения могут возникать во время первого секса и из них – норма

22:30 – Отвечаем на вопросы о первом сексе: должна быть кровь или нет, что делать, если парень настаивает, как позаботиться об удовольствии девушки, как обустроить пространство