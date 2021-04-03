Почему мы дышим плохим воздухом в городах? В гостях подкаста "Климат-контроль" Олег Савицкий

Воздух в наших городах с каждым годом становится все хуже. И это подтверждают даже самые влиятельные политики. Почему же эту проблему не решают? Ведущий подкаста Игорь Сумленный и соучредитель общественной организации "Единая Планета", специалист по энергетике и охране окружающей среды Олег Савицкий поговорили о парниковом эффекте, незаконное сжигание листьев, смог в приложении "Погода", загрязнение воздуха, кто в этом виноват, повредит решения проблемы нашей экономике и почему людям безразлично то, что они дышат плохим воздухом.

ОО "Единая планета" – https://uniqueplanet.org

Экологический чат-бот для мониторинга информации об окружающей среде Украины – https://t.me/SaveEcoBot

Почему граждане Украины страдают от загрязнения воздуха, а ситуация не меняется? – https://ecoaction.org.ua/ukraini-potriben-dostup-do-info.html

Слухайте "Клімат-контроль на

Реклама

Apple Podcasts – https://cutt.ly/ZzuovDj;

Google Podcasts – https://cutt.ly/tzDkYSY;

SoundCloud – https://cutt.ly/UzuoRwE.

00:40 – Из чего состоит воздух, которым мы дышим в наших городах?

1:30 – Что такое парниковые газы, парниковый эффект и как они влияют на качество воздуха?

3:30 – Влияет уровень загрязнения воздуха на климат на нашей планете?

4:30 – В разгар карантина весной 2020 года, когда по Украине уменьшался уровень загрязнения воздуха, то в Киеве он рос. Почему это происходило?

8:05 – В моих знакомых в телефоне, в стандартном приложении "Погода" показывало, что сейчас в Киеве смог. Это новое природное явление?

9:35 – Есть ли какая статистика по заболеваемости и смертности от плохого воздуха в мире и в Украине?

13:00 – Кто или что в Украине больше загрязняет воздух?

14:50 – Почему нельзя сжигать листья? Какая альтернатива их утилизации?

18:10 – Какие государственные органы занимаются контролем за качеством воздуха?

19:30 – Почему люди, которые живут в городах с плохим воздухом, безразлично относятся к проблемам воздуха?

20:45 – Что делают в развитых странах, чтобы решить проблему плохого воздуха?

21:40 – Какие методы решения проблемы загрязнения воздуха в Украине?

25:05 – Что власть разных уровней делает для решения этой проблемы и насколько эти действия эффективны?

26:35 – Возможно ли улучшать качество воздуха без сокращения рабочих мест и без ущерба для экономики?

28:50 – Сколько денег нужно потратить на преодоление этой проблемы и откуда их можно взять?

31:00 – Что наши слушатели могут уже сейчас сделать, чтобы сделать воздух в своем городе чище?

34:00 – Где можно найти Олега и почитать, чтобы подробнее разобраться в этой теме?