Сериалы, которые советует посмотреть телеведущий канала "Украина24"

Гость Подкаста о сериалах и кино – ведущий телеканала Украины и Украина 24 – Максим Сикора. Вместе с Натальей Тимуршиною поговорили о сериалах, предпочтения известного тележурналиста страны, чем интересны новые сериалы и где их искать.
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00:00 – Почему, по мнению, телеведущего Максима Сикоры – людям интересны сериалы
7:00 – Сериалы, которые советует посмотреть Макс Сикора: "Королевство" с Фрэнком Грилло, "Дом с прислугой" М. Найта Шьямалана
12:20 – Минутка новостей! "Вакансия мечты: профессиональный зритель. Смотреть сериалы и зарабатывать!"
15:00 – Обзор новых сериалов от Максима Сикоры
20:00 – Любимые сериалы Макса. Разбираем "Два с половиной человека" и "Сыновья Анархии"
24:00 – Кто такой О. Джей Симпсон?
27:00 – Где искать интересные сериалы?
35:00 – Украинские сериалы. Чем интересен "Гетьман"
40:00 – Удачная психоделика "Leftovers"
42:00 – Эксклюзивно! тест игра для Максима Сикоры: "Угадай сериал по цитате"
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