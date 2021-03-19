Умань: город музыки, природы и хасидизма

Целые хасидские кварталы, надписи на иврите на уникальный дендропарк Софиевка, который является одним из семи чудес Украины – все это об Умани. Город, которому более 400 лет, привлекает туристов разных вероисповеданий. Что стоит посетить обязательно, а мимо чего можно пройти без зазрения совести? Стоит ли ехать в Умань на Рош Ха-Шана, когда туда съезжаются сотни тысяч хасидов? Обо всем этом в новом эпизоде подкаста "Местные в курсе" говорим с уманчанином Стасом Прудким.

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01:30 – Парк Софиевка: легенда Умани, которую нельзя не увидеть

3:20 – Катание на лодке по подземной реке Ахерон – действительно ли это так впечатляюще?

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5:12 – Водная романтика Софиевки

7:10 – О паломничества хасидов и могиле раби Нахмана

8:30 – Стоит ли ехать в Умань во время празднования Рош Ха-Шана?

10:00 – Легенды подземелья Василианского монастыря

14:00 – Фонтаны с видеопроекцией в Умани лучше винницких?

15:20 – Центр и музыкальный колорит города

18:30 – О доме-музее Надежды Суровцовой и почему стоит посещать музеи такого типа

22:30 – Самые инстграмные места в Умани