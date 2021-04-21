Винница: город, который остается в сердце

Что вы знаете о Виннице кроме того, что там есть Roshen? Этот уютный город имеет еще много поводов покорить сердца украинских туристов. Все эти поводы журналистка Настя Бобкова обсудила с собственным корреспондентом новостей "Сегодня" на канале Украина Алексеем Керманом.
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01:30 – Водонапорная башня в центре города – место свиданий и утреннего уюта
04:25 – Музей-усадьба Пирогова – тихий парк для размышлений и настоящий мавзолей
07:00 – Турпрограмма вокруг Roshen – интересно ли смотреть на производство конфет и так ли уж интересны фонтаны
12:00 – Прогулка по улицам города: куда стоит зайти
16:30 – Тур на велосипеде: почему для путешествия по Виннице действительно стоит взять напрокат байк
18:30 – В какое время года лучше ехать в Винницу
22:50 – Об особенностях транспортной инфраструктуры
27:50 – Алексей рассказывает о топе мест, которые нельзя пропустить
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