Винница: город, который остается в сердце

Что вы знаете о Виннице кроме того, что там есть Roshen? Этот уютный город имеет еще много поводов покорить сердца украинских туристов. Все эти поводы журналистка Настя Бобкова обсудила с собственным корреспондентом новостей "Сегодня" на канале Украина Алексеем Керманом.

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01:30 – Водонапорная башня в центре города – место свиданий и утреннего уюта

04:25 – Музей-усадьба Пирогова – тихий парк для размышлений и настоящий мавзолей

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07:00 – Турпрограмма вокруг Roshen – интересно ли смотреть на производство конфет и так ли уж интересны фонтаны

12:00 – Прогулка по улицам города: куда стоит зайти

16:30 – Тур на велосипеде: почему для путешествия по Виннице действительно стоит взять напрокат байк

18:30 – В какое время года лучше ехать в Винницу

22:50 – Об особенностях транспортной инфраструктуры

27:50 – Алексей рассказывает о топе мест, которые нельзя пропустить