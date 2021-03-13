В этом выпуске подкаста "Климат-контроль" мы говорим о "зеленом тарифе", развитие солнечной энергетики, гидроэлектростанциях, а также об опасности повторения Чернобыльской катастрофы, необычные способы получения энергии и как можно экономить на использовании энергии. В гостях Андрей Семенюк.

В СМИ в последнее время часто можно услышать понятие "зеленый тариф". Что это такое и почему вокруг него столько разговоров? Чем он связан с возобновляемыми источниками энергии? Ведущий подкаста Игорь Сумленный и эксперт по вопросам энергетики и энергоэффективности Андрей Семенюк поговорили о разнице между "зеленым тарифом" в Украина и ЕС, справедливый переход от угольной энергетики к возобновляемым источникам энергии, эффективно ли мы используем имеющиеся мощности энергетики и причем здесь климатический кризис?

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00:30 – Что такое возобновляемые источники энергии и почему они так важны?

1:05 – Что такое "зеленый тариф" и почему вокруг него столько разговоров?

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5:35 – Какова ситуация с "зеленому тарифу" в ЕС и чем она отличается от Украины?

7:00 – Как развитие возобновляемых источников энергии влияет на климат?

8:20 – Какова сейчас ситуация с развитием солнечных электростанций в Украине?

10:25 – ли гидроэлектростанции действительно экологические?

12:15 – Атомная энергетика – это хорошо? Грозит она повторением Чернобыльской катастрофы?

15:30 – Что с атомными станциями в Украине?

18:05 – Что делать с угольными шахтами, чтобы не навредить природе и не потерять рабочие места?

20:50 – Сейчас используют различных материалы (солому, опилки, мусор и т.п.) для получения энергии. Почему эти технологии массово не используют?

23:10 – Эффективно ли Украина использует имеющуюся энергию?

25:10 – Украина может обеспечить себя возобновляемыми источниками энергии без ущерба для экономики?

27:15 – Какова на государственном уровне является поддержка внедрению возобновляемых источников энергии?

28:30 – Есть ли шанс серьезно повлиять на климатический кризис с таким переходом на возобновляемые источники энергии?

30:10 – Что сегодня сделать, чтобы повысить энергоэффективность на уровне своих домов, квартир?

33:00 – Какие источники можно посоветовать, чтобы лучше разобраться в возобновляемых источниках энергии и зеленом тарифе?