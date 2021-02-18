Все ли фантазии нужно воплощать и как PornHub может спасти отношения. Продолжаем разговор о порно

Почему не стоит искать порно партнера и какая польза может быть от просмотра порнофильмов? Обо всем этом рассказываем во внеочередном эпизоде подкаста "Сегодня будет секс". Во второй части выпуска о порно журналистка Настя Бобкова и секс-терапевт Ярослава Плотникова продолжают рассказывать о влиянии кино для взрослых на реальное сексуальную жизнь.

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01:00 – Может ли порно помочь узнать что тебя интересует

05:40 – Как совместный просмотр порно может помочь отношениям и как выбрать видео, чтобы все не испортить

09:30 – Почему не надо искать порно, которое смотрит партнер

13:30 – Что не надо повторять из порно

16:30 – Что полезного может дать просмотр порно

20:00 – Как сюжеты из порно влияют на восприятие реальности (опыт Яри)

22:38 – Когда надо начинать беспокоиться из-за просмотра однотипных сюжетов