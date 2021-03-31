За покупками в секс шоп. Эпизод о новых ощущениях и гарантированном удовольствии

Что выбрать в секс-шопе и не прогадать, что купить в подарок и как сказать партнеру, что захотелось чего-то новенького? Как правильно выбирать игрушки и лубриканты и почему необдуманный выбор белья может испортить секс? Обо всем этом в новом выпуске подкаста "Сегодня будет секс" говорят секс-терапевт, владелица секс-шопа Ярослава Плотникова и журналистка Настя Бобкова.

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02:00 – Первый поход в секс-шоп: что купить, чтобы точно подошло

03:00 – Как выбрать лубрикант и когда он нужен

06:20 – Массажная свеча – вариант секс-подарка, который подойдет всем

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08:15 – Правда ли, что в секс-шоп идут, когда проблемы в сексе

09:00 – Еще раз о коммуникации: как говорить о покупке игрушек с партнером

12:00 – Жидкий вибратор – маленький секрет разнообразия оргазмов

13:30 – О съедобной секс-косметике и снова немного о лубрикантах и безопасности

18:00 – Почему не следует заниматься оральным сексом, используя мятные жвачки или конфеты

19:30 – Вибраторы, которые понравятся каждой и как использовать эти игрушки в паре

21:30 – Парные вибраторы: как это работает и какие противопоказания

23:30 – Вибратор-кролик – секс-гаджет, который вошел в историю

24:30 – Как правильно выбрать вибратор, чтобы не жалеть, что выбросили деньги

27:30 – Что купить в секс-шопе для мужчин

31:00 – Секс на расстоянии: о парных игрушках, которые можно использовать дистанционно

31:30 – Костюмы и белье с секс-шопа – почему стоит выбирать его осторожно