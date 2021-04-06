10 украинских военных погибли на Донбассе – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная с 26 марта на Донбассе погибли 10 украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"За время перемирия, с 27 июля прошлого года, из-за обстрелов на Донбассе погибли 28 воинов. Из них 23 в этом году. Только с 26 марта мы потеряли 10 наших военных", – отметил он во время разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Также президент отметил необходимость усиления международного давления на Россию, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

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Как сообщалось ранее, министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Андреем Тараном заверил, что в случае эскалации российской агрессии его страна поддержит Украину.

Кроме того, 5 апреля в официальном аккаунте НАТО в Twitter опубликовали пост на украинском, в котором Украину назвали ценным партнером Альянса "с расширенными возможностями".

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