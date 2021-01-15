1000 долларов в сутки. Тищенко засветился на дорогом отдыхе в Дубае (фото)

Пока в Украине лютые морозы, Тищенко греется в жарких Эмиратах

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко засветился на дорогом отдыхе в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Соответствующее фото опубликовал Telegram-канал Темный Рыцарь.

"Поздравляем Николая Тищенко с прекрасным отдыхом в Rixos The Palm Dubai, сутки в котором стоят от 1000 долларов. Напоминаем, что эти расходы должны быть внесены в декларацию", – говорится в сообщении.

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Если посмотреть на декларацию нардепа за 2019 год, то он вполне может себе позволить такой недешевый отдых. Только за работу в Верховной Раде он заработал 174 тыс. грн, 156,7 тыс. грн – компенсация расходов, связанных с депутатской деятельностью. Также указана наличка: 7,9 млн грн, 11 тыс. евро, 37 тыс. долл.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях глава КСУ слетал на отдых в ОАЭ, после чего оказался в эпицентре слухов: ему приписывали отдых на королевской вилле за 300 тыс. грн в сутки. Однако позже сам Тупицкий показал, сколько на самом деле стоит его отдых в Дубае.

А пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Эквадоре. В Сети утверждали, что, по данным журналистов, политик якобы снимал дорогую яхту.