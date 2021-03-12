Арахамия припарковался прямо на пешеходном переходе: в Сети показали фото

Слуга народа так спешил к Зеленскому на Банковую, что стал героем парковки

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в центре Киева припарковал свой автомобиль прямо на пешеходном переходе. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач в Facebook.

"Давид Арахамия приехал в Офис президента Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа, просто под светофором", – написал он и показал фото.

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Фото: facebook.com/mixailotkach

Фото: facebook.com/mixailotkach

Фото: facebook.com/mixailotkach

Отметим, что это уже не первый "слуга народа" удивляет своими навыками парковки. Как сообщали новости "Сегодня", ранее нардеп-кварталовец Юзик (Юрий Корявченков) стал "героем парковки". Его внедорожник перекрыл проезд пожарной машине на месте трагедии в Одессе. Нардеп увидел это, побежал к своему авто, сел, и больше его никто не видел.

А тем временем сегодня президент Владимир Зеленский подписал закон о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения. Но наказывать будут и пешеходов, если будут переходить дорогу в неположенном месте.