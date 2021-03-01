Авария с участием Дубинского: полиция открыла дело

Сегодня народны депутат Александр Дубинский попал в ДТП и по факту этой аварии полиция открыло производство.

Об этом рассказал заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По его словам, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и ожидается от медиков заключение по телесных повреждениях всех участников ДТП.

"Сейчас открыто производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения. – Ред.)", – сказал Тракало.

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Также источники в правоохранительных органах подтвердили "УП", что за рулем действительно был Александр Дубинский, который вылетел на "встречку" и столкнулся с другой машиной. При этом все участники ДТП были трезвы.

Как сообщали новости "Сегодня", 1 февраля на заседании фракции "Слуга народа" было принято решение об исключении Дубинского, а на следующий день уже в Раде официально объявили, что он больше не "слуга народа".

Видео: Сегодня

А началось все с того, что сначала США ввели санкции против Дубинского и еще некоторых граждан Украины за вмешательство в американские выборы. А на днях в "Слуге народа" неофициально заявляли, что их коллегу исключают якобы не столько за санкции, сколько за хамство в отношении президента Украины во время последних его выступлений на ТВ.