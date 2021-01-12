"Бацька" собрался учить Зеленского? Кулеба ответил на слова Лукашенко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал неуместными высказывания президента Беларуси Александра Лукашенко в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

На днях Лукашенко говорил, что не держит зла на президента Украины, который ранее выступал против действий властей Беларуси в отношении своего народа, и сказал, мол, Зеленский "молодой человек, молодой президент, который поддается обучению".

"Во-первых, президента Украины нет смысла чему-то учить, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и эти все менторские нотки "старших товарищей" абсолютно неуместны", – сказал Кулеба.

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Министр напомнил, что Лукашенко всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем дольше он продолжает такое говорить, тем дальше отрывается от реальности.

"Можете считать это официальной реакцией. А что касается Беларуси, то позиция Украины остается неизменной – мы всегда будем на стороне дружественного нам белорусского народа", – добавил глава МИД Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", в августе, когда в Беларуси состоялись президентские выборы и начались массовые протесты, Зеленский рассказывал, как бы он поступил на месте Лукашенко, и дал совет белорусскому лидеру.

А уже в ноябре Лукашенко обвинил Зеленского в позорном "подвякивании" Западу и назвал поведение украинского президента недостойным.