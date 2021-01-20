Байден стал президентом США: в посольстве озвучили планы по Украине

Временный поверенный в делах США в Украине сказала, чего ждать Киеву от нового президента

Даже после инаугурации 46-го президента США Джо Байдена и в ближайшие месяцы – пока новая администрация будет налаживать свой внешнеполитический вектор – Вашингтон сохранит поддержку Киева.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

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"Пока новоизбранный президент и его администрация будут работать над формированием внутренней и внешней политики Соединенных Штатов в ближайшие месяцы, позвольте заверить вас в одном: США будут оставаться непоколебимыми в своей поддержке Украины, чтобы она была богатой, демократической и свободной, надежно защищенной в своих международно признанных границах, включая Донбасс и Крым, и устойчивой против российской агрессии", – говорится в ее коммюнике, опубликованном 20 января .

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Напомним, что инаугурация нового американского президента Джо Байдена состоялась перед Капитолием в Вашингтоне. Кроме Байдена, заступила на свою должность и первый темнокожий вице-президент Камала Харрис.

На церемонии присутствовали многие высокопоставленные гости, включая экс-президентов США Барака Обаму, Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего с женами.

Выступая перед собравшимися, 84-летний демократ Байден произнес свою первую торжественную речь в новой должности.

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