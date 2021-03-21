Беспорядки на Банковой: в Офисе президента оценили ущерб

Если не смыть краску в течение 72 часов, то она въестся в гранит

Ущерб, нанесенный протестующими во время протестной акции на Банковой, оценили в два миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими. Напомним, первые два этажа здания были построены в конце XIX в., другие достроены в начале ХХ в", – сказано в сообщении.

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Видео: Офис Президента Украины

Что было раньше?

20 марта сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили возле офиса президента митинг, превратившийся затем в маленький погром. Участники митинга жгли файеры краской из баллончиков разукрасили стены ОП. Били стекла. Облили бензином табличку "Президент Украины" на входе в здание и подожгли ее.

Под конец устроили "праздничный салют". Казалось, что бьют фейерверками прямо по окнам здания, в котором расположен офис президента. 20 марта у Стерненко день рождения, именно это объясняет салют. Да и повод для митинга.

Полиция практически не вмешивалась. Лишь в начале акции попыталась оттеснить митингуюших, но получила отпор. Все подробности – читайте в материале "Сегодня".