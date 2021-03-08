"Без вас мы просто биологические создания": Зеленский поздравил украинок с 8 Марта

Украинские девушки и женщины уже далеко не слабый пол, как о них привыкли говорить

Президент Владимир Зеленский поздравил украинок с 8 Марта, при этом отметив, что без женщин мужчина просто биологические создания.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сегодня особый день – праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью, над дикими временами, когда права женщин были ограничены, над ложным стереотипом, что женщины – это "слабый пол".

"Это точно не так. Прекрасная, умная, мудрая, талантливая, целеустремленная, но точно не слабая", – сказал президент.

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Зеленский отметил, что сегодня наши девушки и женщины защищают Украину на фронте, борются с COVID-19, управляют самолетами и поездами, служат в полиции, учат детей, делают научные открытия, покоряют горные вершины. Являются одинаково успешными в парламенте и на самых известных сценах мира, в правительстве и на крупнейших спортивных аренах планеты.

"Ну а мы придерживаем вам двери, подаем руку или уступаем место не потому, что вы слабы. А потому, что таким образом мы становимся немного лучше. Рядом с вами. Благодаря вам. Ради вас… Без вас мы просто биологические существа. С вами – люди и личности", – подчеркнул глава государства.

Президент пожелал украинкам, чтобы утренние цветы, кофе в постель и горячий поцелуй были не только на 8 Марта, но и регулярно 365 дней в году.

"Наши дорогие мамочки, сестрички, дочери, жены! Я искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем, с праздником 8 Марта", – резюмировал Зеленский.

Тем временем в Украине праздник в самом разгаре. Заходите по ссылке и узнайте, как небанально поздравить с 8 Марта.