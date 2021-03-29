Кремль: Путин с Макроном и Меркель готовят переговоры по Донбассу, но без Зеленского

Переговоры лидеров трех стран должны были состояться сегодня, но сорвались

Сначала в Кремле открещиваются от телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, а теперь заявляют о подготовке трехсторонней видеоконференции с участием лидеров Франции, России и Германии, на которой обсудят Донбасс.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Стоит отметить, что эти переговоры должны были состояться сегодня, но по неизвестной причине были сорваны.

"Меня ранее спрашивали о видеоконференции при участии канцлера, французского и российского президентов. Могу вам сказать только, что это мероприятие сегодня не состоялось", – сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

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В то же время в Кремле заявили, что Москва продолжает согласование проведения видеоконференции с участием канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

Песков подчеркнул, что эти переговоры будут не в рамках "нормандского формата". Лидеры государств могут затронуть тему войны на Донбассе, однако уточнил, что это не единственный вопрос.

Как сообщали новости "Сегодня", 26 марта на Донбассе погибли четыре бойца ВСУ в результате обстрела со стороны боевиков. После этого Владимир Зеленский заявил, что намерен провести телефонные разговоры со всеми лидерами стран "Нормандской четверки" (кроме Украины туда входят Франция, Россия, Германия).

На передаче "Свобода слова Савика Шустера" советник главы ОПУ и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович подтвердил, что Зеленский может провести переговоры с Путиным в ближайшее время.