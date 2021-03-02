Боевые катера и спутниковые снимки: куда еще пойдут 125 млн долларов помощи США Украине

До конца года США могут выделить Украине еще 150 миллионов

В рамках нового пакета военной помощи Украина получит от США 125 млн долларов, которые пойдут на обучение, оборудование и консультативные услуги, чтобы помочь ВСУ сохранить территориальную целостность страны, защитить ее границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Эти действия подтверждают приверженность США обеспечению оборонительного летального оружия, чтобы Украина могла более эффективно защищаться от российской агрессии.

Пакет "Инициатива помощи по безопасности Украине" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). включает в себя два дополнительных вооруженных патрульных катера Mark VI для расширения возможностей Украины по патрулированию и защите своих территориальных вод. На сегодняшний день США передали в общей сложности восемь патрульных катеров Mark VI. USAI также включает:

предоставление ВСУ дополнительных контр-артиллерийских радаров и тактического оборудования;

постоянную поддержку спутниковыми снимками и возможностями их анализа;

оборудование для оказания медпомощи военнослужащим и боевой эвакуации.

Еще 150 млн долларов, выделенных Конгрессом США в 2021 году, будут предоставлены, когда Пентагон в сотрудничестве с Госдепом подтвердят, что Украина добилась достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах, как того требует Национальное управление обороны.

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Минобороны США призывает Киев продолжать реформы по усилению гражданского контроля над вооруженными силами, повышению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизации своего оборонного сектор в других ключевых областях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

С 2014 года США выделили Украине помощь в сфере безопасности на сумму более 2 млрд долларов и по-прежнему привержены оказанию помощи Киеву в проведении этих реформ для продвижения его евроатлантических устремлений в поддержку безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, летом-2020 США одобрили продажу Украине до 16 патрульных современных военных катеров Mark VI и оборудования к ним.

Также сообщалось, что американские патрульные катера класса Island должны прибыть в Украину в течение первого полугодия 2021 года.

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