Более 50 млн долларов наличными и рояль: что задекларировал Порошенко

Более 30 млн гривен пятый президент потратил на услуги юристов в судах

Основной доход пятого президента Украины Петра Порошенко в 2020 году составили дивиденды, около полумиллиона гривен он заработал в Раде, а 30 миллионов пришлось потратить на защиту в судах.

Об этом свидетельствует опубликованная в среду вечером декларация.

Доходы

В 2020 году Петр Порошенко заработал 504 540 гривен как депутат Верховной Рады. Также он задекларировал более 214 млн гривен дивидендов и 7 млн гривен процентов по депозитам в Международном инвестиционном банке.

Еще 295 тысяч пятый президент получил после отчуждения собственности

В то же время Порошенко уплатил в 2020 году более 23 млн гривен налогов и военного сбора.

Порошенко также задекларировал наличные – 51,2 млн долларов и 42,3 млн гривен.

Расходы

Потратил в 2020 году пятый президент не меньше, чем заработал. Причем, согласно декларации более 30 миллионов ушло на юридические услуги для защиты в открытых против него уголовных делах. Около 1,8 млн грн потратил на рекламу.

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В пресс-службе Порошенка сообщили, что в 2020 году он также потратил 150 миллионов гривен на благотворительность, в частности на борьбу с коронавирусом, но в декларации эта сумма не указана.

Ценное имущество

Что касается ценных вещей, то среди них представлены как предметы искусства – около сотни картин, так и дорогие часы, мебель, люстры и даже рояль, а также другие предметы интерьера.

Кроме того, в декларацию внесены ювелирные изделия, шубы и женские сумки Марины Порошенко.

Автомобили

Если верить декларации, у семьи Порошенко три автомобиля:

Mercedes-Benz S 500L 4Matic и Mercedes-Benz S600L принадлежат самому пятому президенту;

Jaguar XF – в собственности Марины Порошенко.

Напомним, президент Владимир Зеленский и его супруга за прошлый год заработали 22,7 млн грн, основной доход у них – от прав на торговые марки.

Мы также сообщали, что заместитель главы Конституционного Суда Сергей Головатый в декларации о доходах за 2020 год указал, что владеет церковью, огромным особняком, квартирами и 5 земельными участками.