Более лояльный и менее жесткий: Зеленский сравнил зимний и весенний локдауны

Президент Владимир Зеленский считает, что локдаун, который вводится в Украине с 8 января, не такой жесткий, как был весной 2020 года, а также более лояльный, чем в других странах.

Об этом он заявил в ходе совещания по карантину с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, передает пресс-служба ОП.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", – уверен президент.

Президент также подчеркнул, что убедился, что магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию продолжат работать, также смогут предоставлять свои услуги МАФы и киоски, расположенные на расстоянии и не создающие скопления людей, а кафе и рестораны будут работать навынос.

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Напомним, в Украине 8 января начинается зимний локдаун, который продлится до 24 января. Под запретом в это время будут в частности рестораны и кафе, рынки и спортзалы, также отменят массовые мероприятия, закроют школы.

В то же время власти двух городов – Тернополя и Черкасс – отказались вводить локдаун.

Мы также сообщали, что Кабинет министров на внеочередном заседании 5 января добавил бытовую химию и прессу в список товаров, которые можно будет продавать в магазинах во время локдауна с 8 по 24 января.