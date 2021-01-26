"Большая семерка" потребовала от Кремля освободить Навального

Министры иностранных дел cтран "Большой семерки" призвали российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального.

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального", – говорится в заявлении.

Дипломаты также выразили глубокую обеспокоенность задержанием тысяч мирных демонстрантов и журналистов и призвали Россию соблюдать свои международные и внутренние обязательства.

Они также призвали власти РФ освободить тех, кто был задержан за реализацию своего права на мирные собрания 23 января. "Насильственное подавление права граждан выражать свое мнение полицейскими силами неприемлемо", – говорится в заявлении.

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Главы МИД напомнили, что Европейский суд по правам человека не поддержал решения суда, за неисполнение которых был арестован Навальный.

Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Навальный якобы неоднократно грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, поэтому его нужно за это наказать и держать за решеткой.

Также сообщалось, что на митингах в поддержку Навального были задержаны более 3,7 тысяч человек. Многие были задержаны за призывы к участию в митинге, поскольку он был несанкционирован.

Следующая акция запланирована на 31 января – сторонники Навального уже призвали россиян выйти на улицы в этот день.

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